Крис Пол вошел в топ-5 в истории НБА по количеству перехватов за карьеру
Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
Американец будет исполнять требования антикоронавирусного протокола
Крис Пол / Фото: Финикс
На официальном сайте НБА появилась информация о том, что звездный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол продолжит оставаться на карантине и не поможет команде в матче во втором матче финальной серии плей-офф конференции против «Клипперс».
Пол до сих пор на карантине из-за требований протокола НБА по профилактике коронавируса.
Напомним, ранее Пол сдал положительный тест на COVID-19. Но сейчас у игрока нет никаких симптомов вируса.
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