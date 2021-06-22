Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче

Американец будет исполнять требования антикоронавирусного протокола





Крис Пол / Фото: Финикс

На официальном сайте НБА появилась информация о том, что звездный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол продолжит оставаться на карантине и не поможет команде в матче во втором матче финальной серии плей-офф конференции против «Клипперс».



Пол до сих пор на карантине из-за требований протокола НБА по профилактике коронавируса.

Напомним, ранее Пол сдал положительный тест на COVID-19. Но сейчас у игрока нет никаких симптомов вируса.