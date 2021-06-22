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Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче

Американец будет исполнять требования антикоронавирусного протокола

Баскетбол НБА
07:22
Крис Пол остается на карантине и не поможет «Финиксу» в следующем матче
Крис Пол / Фото: Финикс

На официальном сайте НБА появилась информация о том, что звездный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол продолжит оставаться на карантине и не поможет команде в матче во втором матче финальной серии плей-офф конференции против «Клипперс».

Пол до сих пор на карантине из-за требований протокола НБА по профилактике коронавируса.

Напомним, ранее Пол сдал положительный тест на COVID-19. Но сейчас у игрока нет никаких симптомов вируса.

Карен Агабекян
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Финикс Санс Крис Пол

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