Крис Пол стал автором уникального рекорда НБА

В матче против «Далласа» CP3 отличился дабл-даблом

Крис Пол / фото - nba.com

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на первое место в истории НБА по количеству игр с 20 очками, 10 передачами и полным отсутствием потерь. Таким образом, защитник не только отметился убедительным дабл-даблом, но и стал обладателем нового рекорда лиги.

В последнем матче «Финикса» против «Далласа» CP3 в 13-й раз в карьере отметился подобной статистикой.

Крис Пол также является единственным игроком в истории НБА, который покорил отметку в 20 000 очков и 10 000 передач за карьеру.