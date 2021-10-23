Крис Пол установил уникальный рекорд НБА

CP3 набрал 23 очка и 4 передачи в матче с «Лейкерс»

Крис Пол / фото - skysports.com

Разыгрывающий защитник «Финикс Санс» Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:105) набрал 23 очка, 5 подборов и 4 передач.

По итогам матча CP3 стал единственным игроком в истории НБА, который покорил отметку 20 тысяч очков и 10 тысяч передач за карьеру.

Из действующих игроков НБА достижение Пола может повторить форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, которому осталось 299 передач до отметки 10 тысяч за карьеру.

Крис Пол заключил с клубом новый четырехлетний контракт на 120 млн долларов.