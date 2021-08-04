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Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте

CP3 заключил с «Финиксом» четырехлетнее соглашение
Баскетбол НБА
4 августа 14:00
Крис Пол гарантированно получит только 75 млн из 120 в новом контракте
Крис Пол / фото - nba.com

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол заключил с клубом новый четырехлетний контракт на 120 млн долларов. Однако, как сообщает Arizona Sports, игрок гарантированно получит только 75 млн.

Третий год в контракте частично гарантирован – на сумму около 15 млн. На последний сезон, к концу которого Полу уже будет 40 лет, распространяется опция команды.

В прошлом сезоне Пол помог «Санс» выйти в финал НБА, где команда уступила «Милуоки Бакс».

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс

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