Конев продолжит карьеру в Литве
Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»
Блаус выступал за БИПУ в 2018 году
Лаурис Блаус / фото - "Одесса"
Латвийский центровой Лаурис Блаус в следующем сезоне будет выступать за «Одессу».
Прошедший сезон баскетболист провел за эстонский «Пярну», в составе которого в местном национальном первенстве набирал 9,9 очков и делал 5,9 подбора в среднем за 18,9 минуты.
Это будет уже второй приезд Лауриаса в Одессу: в 2018 году Блаус провел 9 матчей за БИПУ.
Блаус станет вторым латвийцем, пришедшим в Одессу в это трансферное окно.
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