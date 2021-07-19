Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»

Блаус выступал за БИПУ в 2018 году

Лаурис Блаус / фото - "Одесса"

Латвийский центровой Лаурис Блаус в следующем сезоне будет выступать за «Одессу».

Прошедший сезон баскетболист провел за эстонский «Пярну», в составе которого в местном национальном первенстве набирал 9,9 очков и делал 5,9 подбора в среднем за 18,9 минуты.

Это будет уже второй приезд Лауриаса в Одессу: в 2018 году Блаус провел 9 матчей за БИПУ.

Блаус станет вторым латвийцем, пришедшим в Одессу в это трансферное окно.