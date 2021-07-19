Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»

Блаус выступал за БИПУ в 2018 году
Баскетбол Суперлига
19:30
Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»
Лаурис Блаус / фото - "Одесса"

Латвийский центровой Лаурис Блаус в следующем сезоне будет выступать за «Одессу».

Прошедший сезон баскетболист провел за эстонский «Пярну», в составе которого в местном национальном первенстве набирал 9,9 очков и делал 5,9 подбора в среднем за 18,9 минуты.

Это будет уже второй приезд Лауриаса в Одессу: в 2018 году Блаус провел 9 матчей за БИПУ.

Блаус станет вторым латвийцем, пришедшим в Одессу в это трансферное окно.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

БК «Одесса»

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Одесса» подписала первого легионера
«Одесса» подписала первого легионера
Баскетбол Суперлига
15 июля 17:00
Агафонов сменил клуб в Суперлиге
Агафонов сменил клуб в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
7 июля 16:23

Новости: Баскетбол

Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»
Латвийский бигмэн вернулся в «Одессу»
Суперлига
19:30
«Прометей» подписал лидера «Маккаби» Хайфа
«Прометей» подписал лидера «Маккаби» Хайфа
Суперлига
18:21
Конев продолжит карьеру в Литве
Конев продолжит карьеру в Литве
Суперлига
17:31
Лидер «Николаева» перешел в клуб Серии А
Лидер «Николаева» перешел в клуб Серии А
Суперлига
16:54
«Одесса» подписала латвийского защитника «Цмоки-Минска»
«Одесса» подписала латвийского защитника «Цмоки-Минска»
Суперлига
14:47
Кольченко после возвращения в Мавпы: «По итогам сезона хочу примерять награды высшего уровня»
Кольченко после возвращения в Мавпы: «По итогам сезона хочу примерять награды высшего уровня»
Суперлига
13:24
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
Суперлига
12:02
Двукратный чемпион НБА попал в аварию на велосипеде
Двукратный чемпион НБА попал в аварию на велосипеде
НБА
07:59
«Тернополь» подписал первого американского новичка
«Тернополь» подписал первого американского новичка
Суперлига
18 июля 19:00
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости