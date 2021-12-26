Инсайдер: «Леброн не собирается уходить из «Лейкерс»
Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей в Рождество
Лидер калифорнийцев побил достижение Коби Брайанта
Леброн Джеймс / фото - nba.com
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата против «Бруклина» (115:122).
Таким образом, «Король» вышел на первое место по количеству очков, набранных в рождественских матчах, обойдя по данному показателю легендарного Коби Брайанта.
LeBron scores 39, passes Kobe for most points on #NBAXmas Day— Ballislife.com (@Ballislife) December 26, 2021
1. LeBron James: 422
2. Kobe Bryant: 395
3. Oscar Robertson: 377
4. Dwyane Wade: 314
5. Kevin Durant: 299
6. Shaquille O’Neal: 272
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Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.
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