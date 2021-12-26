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Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей в Рождество

Лидер калифорнийцев побил достижение Коби Брайанта
Баскетбол НБА
15:20
Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей в Рождество
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата против «Бруклина» (115:122).

Таким образом, «Король» вышел на первое место по количеству очков, набранных в рождественских матчах, обойдя по данному показателю легендарного Коби Брайанта.

Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Коби Брайант

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