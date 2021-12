Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матчей в Рождество

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 39 очков в матче регулярного чемпионата против «Бруклина» (115:122).

Таким образом, «Король» вышел на первое место по количеству очков, набранных в рождественских матчах, обойдя по данному показателю легендарного Коби Брайанта.

LeBron scores 39, passes Kobe for most points on #NBAXmas Day



1. LeBron James: 422

2. Kobe Bryant: 395

3. Oscar Robertson: 377

4. Dwyane Wade: 314

5. Kevin Durant: 299

6. Shaquille O’Neal: 272



pic.twitter.com/vDuAq2U9Bg