Леброн – о травмах: «Никто не хотел меня слушать, когда я говорил о раннем начале сезона»

Леброн Джеймс / фото - GEtty Images

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил большое количество травм на протяжении сезона НБА 2020/21. Лидер «Лос-Анджелеса» заявил в своем Twitter, что всему виной короткая пауза между предыдущим плей-офф и новым регулярным чемпионатом.

Эти травмы – не просто «часть игры». Это следствие нехватки отдыха. Восемь, возможно, девять игроков уровня Матча звезд пропустили матчи плей-офф (рекордное количество в истории лиги). Это лучшее время в сезоне для нашей лиги и болельщиков, но мы остались без многих любимых игроков. Это безумие.

Если есть кто-то, кто знает о теле и о том, как оно работает круглый год, то это я. Я выступаю за здоровье всех наших игроков, и мне неприятно видеть такое количество травм в это время сезона.

Извините, болельщики, мне очень жаль, что вы не увидели всех своих любимых игроков».