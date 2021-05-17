Плохие дела для «Лейкерс». Джеймс не сможет восстановиться к матчам плей-офф
Леброн вновь травмировался. Форвард не смог доиграть матч с «Нью-Орлеаном»
У звезды «Лейкерс» – повреждение лодыжки
Леброн Джеймс / Фото - nbcnews.comЗвездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не смог доиграть последний матч регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (110:98) из-за повреждения.
В середине 4-й четверти 36-летний американец неудачно приземлился на правую ногу после прохода и не смог вернуться в защиту из-за проблем с лодыжкой. Позже Леброна заменили, он больше не появился на паркете в игре с «Пеликанс».
После матча с «Нью-Орлеаном» главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель в комментарии ESPN заявил, что повреждение Джеймса не является серьезным.
«Леброн сказал, что его лодыжка в порядке, он готов играть в следующих матчах. Никаких проблем».
Против «Нью-Орлеана» Джеймс набрал 25 очков, 6 передач и 3 перехвата, реализовав 11 из 22 бросков с игры за 27 минут.
Отметим, что в этом сезоне Джеймс уже пропустил более месяца из-за травмы правого голеностопа.
Напомним, уже определились 6 пар плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.
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