Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Звезда НБА – о вылете своей команды после первого раунда плей-офф
Леброн Джеймс / Фото - thesportsrushАмериканский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА от «Финикс Санс» со счетом 100:113 (2:4).
Цитирует главную звезду НБА ESPN.
«После игры я сказал Уэсли Мэтьюзу, что разочарован, поскольку мы так и не увидели эту команду в полной мере. Полноценное межсезонье сотворит чудеса для меня. За исключением голеностопа, который так и не восстановился на 100% после травмы, все остальные части моего тела чувствуют себя очень хорошо. Хотя последние 18 месяцев истощали меня умственно, физически, духовно, эмоционально. Я верю в Роба Пелинку и Курта Рамбиса, когда дело доходит до принятия решений в межсезонье, чтобы вернуть «Лейкерс» в борьбу за чемпионство. Но восстановление здоровья для меня и Энтони Дэвиса является ключевым моментом. Сейчас же хочу выразить большое уважение Монти Уильямсу, Девину Букеру, Крису Полу и всей организации «Финикс Санс».
Напомним, Джеймс впервые в карьере не сыграет во втором раунде плей-офф НБА.
Комментарии 0