Лень вышел в старте и помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»
Лень помог «Сакраменто» обыграть «Лейкерс», Михайлюк набрал два очка в матче с «Индианой»
Украинцы провели результативные матчи в НБА
Алексей Лень (слева) защищается против Леброна Джеймса (справа) / фото - yahoo.com
Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс», победитель которого определился лишь в третьем овертайме, помог своей команде одержать победу со счетом 141:137.
Лень вышел в стартовой пятерке и набрал 12 очков, за почти 37 минут игрового времени. Центровой также записал в свой актив 8 подборов.
Другой представитель Украины в НБА – атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк – набрал два очка в матче против «Индианы» (114:97).
Михайлюк провел на площадке 17 минут. Украинец не реализовал ни одного трехочкового из трех выброшенных.
В недавнем матче против «Портленда» Алексей Лень набрал 12 очков.
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