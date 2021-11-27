Лень помог «Сакраменто» обыграть «Лейкерс», Михайлюк набрал два очка в матче с «Индианой»

Украинцы провели результативные матчи в НБА

Алексей Лень (слева) защищается против Леброна Джеймса (справа) / фото - yahoo.com

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень в матче регулярного чемпионата НБА против «Лейкерс», победитель которого определился лишь в третьем овертайме, помог своей команде одержать победу со счетом 141:137.

Лень вышел в стартовой пятерке и набрал 12 очков, за почти 37 минут игрового времени. Центровой также записал в свой актив 8 подборов.

Другой представитель Украины в НБА – атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк – набрал два очка в матче против «Индианы» (114:97).

Михайлюк провел на площадке 17 минут. Украинец не реализовал ни одного трехочкового из трех выброшенных.

В недавнем матче против «Портленда» Алексей Лень набрал 12 очков.