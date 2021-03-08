Леонард планирует сыграть на Олимпиаде в Токио

Кавай Леонард / фото - nba.com

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард заявил о намерении сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

«В 2020 году ожидалось много людей в Токио, но пандемия коронавируса в значительной степени все уничтожила. Прямо сейчас мой план – участвовать в Олимпиаде».

Леонард воссоединится с Греггом Поповичем, главным тренером сборной США и «Сан-Антонио Сперс». Леонард играл под руководством Поповича за «Сперс» в 2011-2018, после чего из-за конфликта выставил обменный запрос и перешел в «Торонто Рэпторс».

В 2016 году Леонард отказался от участия в Олимпийских играх в Рио без объяснения причин за несколько дней до объявления окончательного состава. В 2012 году Леонард входил в состав сборной США, состоящей из молодых игроков, которые тренировались с олимпийской сборной.

Леонард откажется от автоматического продления контракта на сезон 2021/2022.