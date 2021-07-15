Леонард сделал операцию на крестообразных связках втайне от «Клипперс»

Сроки возвращения форварда «парусников» пока неизвестны

Кавай Леонард / фото - Getty Images

Легкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перенес операцию на крестообразных связках. Как сообщил журналист Скип Бэйлесс в эфире FOX Sports, баскетболист сделал это втайне от клуба.

«Леонард перенес операцию, но в клубе не знали об этом, пока он и его окружение не позвонили и не сообщили о том, что операция прошла».

Кавай получил травму 15 июня в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Юта Джаз» и с тех пор на площадку не выходил.

30-летний американец провел за «Клипперс» два сезона, набирая в среднем за игру 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата.

Кавай Леонард может оказаться в «Далласе» или «Майами».