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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 101:96 Окончен
02:30 Майами Хит - Денвер Наггетс 111:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 102:89 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс 133:119 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Индиана Пэйсерс 100:98 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Кливленд Кавальерс 96:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Вашингтон Уизардз 116:99 Окончен
04:00 Юта Джаз - Портленд Трэйл Блэйзерс 129:107 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Орлеан Пеликанс 104:123 Окончен
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02:30 Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 112:110 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Мемфис Гриззлис 91:98 Окончен
05:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 104:96 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Детройт Пистонс 110:92 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс 92:117 Окончен
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18:30 Днепр - Кривбасс -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Николаев -:- Запланирован
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Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован

«Лейкерс» без Леброна обыграли «Сакраменто» Леня, «Бруклин» с великолепным Харденом одержал победу над «Нью-Йорком»

«Торонто» Михайлюка проиграли «Мемфису», «Голден Стэйт» уступил «Финиксу»
Баскетбол НБА
07:40
«Лейкерс» без Леброна обыграли «Сакраменто» Леня, «Бруклин» с великолепным Харденом одержал победу над «Нью-Йорком»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» – «Нью-Йорк» 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26) 

«Бруклин»: Харден (34 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дюрэнт (27 + 9 передач), Миллс (10), Олдридж (8), Бембри (6) – старт; Томас (12), Джонсон (7), Браун (6), Миллсэп (2), Картер (0).

«Нью-Йорк»: Беркс (25), Рэндл (24 + 9 подборов + 8 передач), Фурнье (13), Робинсон (8 + 7 подборов), Барретт (4) – старт; Роуз (16 + 9 передач), Куикли (12 + 7 подборов), Топпин (8), Граймс (0), Ноэл (0).

«Торонто» – «Мемфис» 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

«Торонто»: Сиакам (20), Барнс (19 + 7 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (15 + 9 подборов), Михайлюк (7), Ачиува (5) – старт; Ватанабе (11), Буше (6), Флинн (5), Бэнтон (2), Бонга (1).

«Мемфис»: Джарен Джексон (25 + 5 блок-шотов), Бэйн (23 + 7 подборов), Брукс (17 + 5 потерь), Джонс (4 + 6 передач), Адамс (4 + 8 подборов) – старт; Мелтон (9 + 10 подборов), Кларк (6), Андерсон (6), Кончар (2), Альдама (2).

«Сакраменто» – «Лейкерс» 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)

«Сакраменто»: Холмс (27 + 9 подборов), Фокс (17 + 7 потерь), Мету (14 + 11 подборов), Дэвис (8), Халибертон (6 + 6 передач) – старт; Митчелл (8), Хилд (5), Кинг (4), Лень (3), Рэмзи (0), Джонс (0).

«Лейкерс»: Дэвис (25 + 7 подборов), Уэстбрук (23 + 6 передач), Эллингтон (9), Хортон-Такер (2), Джордан (0) – старт; Монк (22), Энтони (14), Ховард (12 + 13 подборов), Рондо (4), Бэйзмор (3), Ривз (3).

«Финикс» – «Голден Стэйт» 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)

«Финикс»: Эйтон (24 + 11 подборов), Пол (15 + 11 передач + 5 перехватов), Краудер (14), Букер (10), Бриджес (2) – старт; К. Джонсон (14), Шэмет (9), Макги (8), Пэйн (6), Пэйтон (2). 

«Голден Стэйт»: Пул (28), Карри (12), Уиггинс (10), Грин (8 + 11 подборов + 5 потерь), Луни (5) – старт; Портер (16), Пэйтон (8 + 7 подборов), Бьелица (4), Чиозза (3), Тоскано-Андерсон (2 + 5 потерь), Куминга (0).

«Портленд» – «Детройт» 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)

«Портленд»: Макколлум (28 + 6 передач), Нуркич (13 + 8 подборов), Саймонс (12), Снелл (9), Ковингтон (8) – старт; Маклемор (17), Смит (11), Нэнс (6), Зеллер (4), Уотфорд (2), Браун (0), Блевинс (0), Эллеби (0).

«Детройт»: Каннингем (26 + 7 подборов + 6 потерь), Стюарт (15 + 14 подборов), Грант (14 + 5 потерь), Хэйс (11), Бей (2) – старт; Джексон (10), Джозеф (6), Лайлс (5), Гарза (2), Диалло (1), Джош Джексон (0), Макгрудер (0).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

«Лейкерс» без Леброна обыграли «Сакраменто» Леня, «Бруклин» с великолепным Харденом одержал победу над «Нью-Йорком»
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