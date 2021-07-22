«Лейкерс» обсуждали вариант с приобретением Уэстбрука

«Озерники» нуждаются в качественном разыгрывающем



Расселл Уэстбрук / фото - Getty Images

Форвард Леброн Джеймс и «Лейкерс» ищут опытного разыгрывающего. Одним из кандидатов является 36-летний плеймейкер Крис Пол («Финикс»).

Как сообщает The Undefeated с ссылкой на источники, в «Лейкерс» также обсуждался вариант с приобретением разыгрывающего «Уизардс» Расселла Уэстбрука.

Предполагается, что клубы могли бы провести сделку по схеме сайн-энд-трейд, в которой «Вашингтон» за Уэстбрука получил бы Денниса Шредера, Кайла Кузму и Тэйлена Хортон-Такера.

Контракт Уэстбрука рассчитан до 2023 года с опцией игрока на последний сезон.

За следующий сезон 32-летний баскетболист заработает 44,2 миллиона долларов.

Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру.