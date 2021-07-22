Лидер «Финикса» через несколько часов после решающего матча финала НБА отправился в Токио к сборной США

Букер признался, что выступление за сборную – самое престижное, что есть в баскетболе

Девин Букер / Фото: Getty Images

Лидер «Финикса» Девин Букер сдержал обещание, которое дал по ходу финальной серии НБА.



Защитник после первой игры против «Милуоки» заявил, что отправится в расположение сборной США, которая выступит на Олимпиаде-2020, «на следующем рейсе». После поражения в шестом матче и завершения финальной серии Букер рассказал, что его рейс в Японию состоится «через пару часов».

По мнению Букера «выступление за сборную страны – самое престижное, что есть в баскетболе». Из-за участия в финале НБА ему не удалось принять участие в подготовительном сборе национальной команды.

Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только.