Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только
Лидер «Финикса» через несколько часов после решающего матча финала НБА отправился в Токио к сборной США
Букер признался, что выступление за сборную – самое престижное, что есть в баскетболе
22 июля 12:22
Девин Букер / Фото: Getty Images
Лидер «Финикса» Девин Букер сдержал обещание, которое дал по ходу финальной серии НБА.
Защитник после первой игры против «Милуоки» заявил, что отправится в расположение сборной США, которая выступит на Олимпиаде-2020, «на следующем рейсе». После поражения в шестом матче и завершения финальной серии Букер рассказал, что его рейс в Японию состоится «через пару часов».
По мнению Букера «выступление за сборную страны – самое престижное, что есть в баскетболе». Из-за участия в финале НБА ему не удалось принять участие в подготовительном сборе национальной команды.
Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде. США, Испания и не только.
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