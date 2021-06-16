Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19

Крис Пол изолирован от команды

Крис Пол / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, скорее всего, пропустит первый матч финальной серии Западной конференции против победителя пары «Юты» и «Клипперс».

Как сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter, баскетболист был изолирован от остальной команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса.

Известно, что в зависимости от медицинских обстоятельств период самоизоляции может быть уменьшен для игрока, если он прошел до этого вакцинацию.

Ранее Никола Йокич в матче полуфинала против «Финикса» обновил рекорд 50-летней давности.