«Финикс» вновь переиграл «Денвер» и уверенно вышел в финал плей-офф Западной конференции
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Крис Пол изолирован от команды
Крис Пол / фото - Getty Images
Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, скорее всего, пропустит первый матч финальной серии Западной конференции против победителя пары «Юты» и «Клипперс».
Как сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter, баскетболист был изолирован от остальной команды из-за протоколов НБА по профилактике коронавируса.
Известно, что в зависимости от медицинских обстоятельств период самоизоляции может быть уменьшен для игрока, если он прошел до этого вакцинацию.
Ранее Никола Йокич в матче полуфинала против «Финикса» обновил рекорд 50-летней давности.
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