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Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция

Смотрите матч главного еврокубкового турнира FIBA на XSPORT+
Телепрограмма XSPORT Баскетбол Еврокубки
14:44
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Хапоэль» Холон. Видео трансляция

В среду, 20 октября, турецкая «Дарюшшафака» примет израильский «Хапоэль» из Холона в матче 2-го тура Лиги чемпионов. 

Команды группы G уже провели по одной игре в основной части главного еврокубкового турнира FIBA: турки на выезде уступили румынскому «Клужу» (60:66), а «Хапоэль» также в выездном поединке разгромил итальянский «Бриндизи» (88:61).

Трансляцию матча Лиги чемпионов смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 19:00. 

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