Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

Смотрите важнейший матч чемпиона Украины в прямом эфире

В среду, 27 октября, чемпион Украины «Прометей» проведет матч 3-го тура группового раунда против итальянского «Динамо Сассари».

Команда Ронена Гинзбурга, как и ее соперник из Серии А, два стартовых матча группового раунда проиграла «Тенерифе» и «Людвигсбургу».

Встречу в Италии команды проведут в среду, 27 октября. Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 21:30. Комментатор — Фил Бурый.