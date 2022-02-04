Лиллард назвал желаемые места продолжения карьеры в случае ухода из «Портленда»

Разыгрывающий хотел бы остаться в Западной конференции

Дэмиан Лиллард / фото - nba.com

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард предпочел бы оказаться в какой-либо команде Западной конференции, в случае ухода из «Трэйл Блэйзерс», сообщает инсайдер Чед Форд. Более того, разыгрывающий хотел бы, что команда находилась на западном побережье США.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лиллард в среднем набирает 24 очка, делает 4 подбора и отдает 7 передач за игру.

«Филадельфия» готова обменять звездного защитника Бена Симмонса на Дэмиана Лилларда.