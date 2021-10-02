Липовый: «У «Прометея» стоят задачи выиграть чемпионство, Кубок и пошуметь в Европе»
Липовый: «Победа над «Харьковскими Соколами» – это экзамен перед Лигой чемпионов»
Защитник «Прометея» отметил ротацию своей команды в матче украинской Суперлиги
Александр Липовый / Фото - FacebookЗащитник «Прометея» Александр Липовый поделился эмоциями после победы своей команды над «Харьковскими Соколами» (94:68) в матче украинской Суперлиги.
«Приятно играть в своем родном городе, еще приятнее выигрывать здесь. Конечно, можно сказать, что «Харьковские Соколы» – не до конца сформированная команда. У них есть свои недоработки, но мы настраивались на эту игру как на важную. Для нас это экзамен перед Лигой чемпионов. Было важно сделать хорошую ротацию. Где-то получалось, где-то нет. Хочется поздравить свою команду с победой. Нужно немного отдохнуть и готовиться к следующей игре».
Напомним, 6 октября «Прометей» сыграет дебютный матч группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Тенерифе».
Расписание матчей «Прометея» в групповом раунде ЛЧ.
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