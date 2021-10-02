Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Липовый: «Победа над «Харьковскими Соколами» – это экзамен перед Лигой чемпионов»

Защитник «Прометея» отметил ротацию своей команды в матче украинской Суперлиги

Баскетбол Суперлига
2 октября 12:23
Липовый: «Победа над «Харьковскими Соколами» – это экзамен перед Лигой чемпионов»
Александр Липовый / Фото - Facebook
Защитник «Прометея» Александр Липовый поделился эмоциями после победы своей команды над «Харьковскими Соколами» (94:68) в матче украинской Суперлиги.

«Приятно играть в своем родном городе, еще приятнее выигрывать здесь. Конечно, можно сказать, что «Харьковские Соколы» – не до конца сформированная команда. У них есть свои недоработки, но мы настраивались на эту игру как на важную. Для нас это экзамен перед Лигой чемпионов. Было важно сделать хорошую ротацию. Где-то получалось, где-то нет. Хочется поздравить свою команду с победой. Нужно немного отдохнуть и готовиться к следующей игре».


Напомним, 6 октября «Прометей» сыграет дебютный матч группового раунда Лиги чемпионов против испанского «Тенерифе».

Расписание матчей «Прометея» в групповом раунде ЛЧ.
Источник: basket.com.ua Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Липовый Прометей Харьковские Соколы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Баскетбол Суперлига
20:53
«Харьковские Соколы» дома уверенно обыграли «Запорожье»
«Харьковские Соколы» дома уверенно обыграли «Запорожье»
Баскетбол Суперлига
3 октября 14:52
«Прометей» в гостях уверенно разобрался с «Харьковскими Соколами»
«Прометей» в гостях уверенно разобрался с «Харьковскими Соколами»
Баскетбол Суперлига
1 октября 21:56
Звездные новички «Прометея» прибыли в Украину
Звездные новички «Прометея» прибыли в Украину
Баскетбол Суперлига
29 сентября 11:38
Мишула: «В «Прометее» все круто и мне очень нравится»
Мишула: «В «Прометее» все круто и мне очень нравится»
Баскетбол Суперлига
28 сентября 14:15
Первый соперник «Прометея» в Лиге чемпионов потерял лидера
Первый соперник «Прометея» в Лиге чемпионов потерял лидера
Баскетбол Еврокубки
28 сентября 10:19

Новости: Баскетбол

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Суперлига
20:53
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Еврокубки
13:10
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Суперлига
11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Суперлига
09:58
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
Суперлига
07:36
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Суперлига
3 октября 21:20
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Суперлига
3 октября 21:10
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
Суперлига
3 октября 18:07
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Суперлига
3 октября 17:18
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости