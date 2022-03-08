Манчини: «Думаю, в россии большинство людей также против войны»
Литовский гранд сыграет с «Барселоной» в сине-желтой форме в поддержку Украины
Поддержка героического украинского народа от «Жальгириса»
Фото: Twitter Жальгириса
Самый титулованный клуб Литвы «Жальгирис» на предстоящий матч Евролиги с «Барселоной» выйдет в сине-желтой форме в поддержку Украины после нападения россии:
Празднуем нашу свободу выражая поддержку героически сражающейся в данный момент Украине.
— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 8, 2022
Let's celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine!
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FIBA отстранила все российские клубы от турниров под своей эгидой, а также приостановила рассмотрение заявки на проведение Евробаскета-2025.