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Литовский гранд сыграет с «Барселоной» в сине-желтой форме в поддержку Украины

Поддержка героического украинского народа от «Жальгириса»
Баскетбол Еврокубки
08 марта 15:23
Литовский гранд сыграет с «Барселоной» в сине-желтой форме в поддержку Украины
Фото: Twitter Жальгириса

Самый титулованный клуб Литвы «Жальгирис» на предстоящий матч Евролиги с «Барселоной» выйдет в сине-желтой форме в поддержку Украины после нападения россии:

Празднуем нашу свободу выражая поддержку героически сражающейся в данный момент Украине.

FIBA отстранила все российские клубы от турниров под своей эгидой, а также приостановила рассмотрение заявки на проведение Евробаскета-2025.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Жальгирис Барселона (баскетбол)

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