Литовский гранд сыграет с «Барселоной» в сине-желтой форме в поддержку Украины

Фото: Twitter Жальгириса

Самый титулованный клуб Литвы «Жальгирис» на предстоящий матч Евролиги с «Барселоной» выйдет в сине-желтой форме в поддержку Украины после нападения россии:







Let's celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine!



Read more: https://t.co/tSMQd4y4AO. pic.twitter.com/ehEx30Y58B