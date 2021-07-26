Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде

Форвард сборной Аргентины набрал 23 очка в матче против Словении

Луис Скола / фото - fiba.basketball

Форвард сборной Аргентины Луис Скола набрал 23 очка в матче группового этапа Олимпиады против Словении (100:118).

41-летний Скола довел показатель набранных очков на Играх до отметки 548 и поднялся на четвертое место в истории в списке лучших скореров. Скола превзошел бразильца Вламира Маркеса (537 очков). В топ-3 по набранным очкам в истории Олимпиады входят бразилец Оскар Шмидт (1093), новозеландец Эндрю Гейз (789) и испанец Пау Газоль (623).

Лука Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде.