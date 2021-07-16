Матч сборной США с командой Австралии накануне Олимпиады отменен
Матч сборной США с командой Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменен из-за протоколов безопасности и здоровья, связанных с коронавирусом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter.
Матч должен был пройти в Лас-Вегасе 17 июля. В преддверии матча атакующий защитник сборной США Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит Олимпиаду. Форвард Джереми Грант ушел на карантин из-за отслеживания контактов. Контрольный матч между сборными США и Испании, запланированный на 19 июля в Лас-Вегасе, состоится.
Отметим, что сборная США прервала серию поражений разгромом команды Аргентины.
Подопечные Грега Поповича на Играх в Японии будут выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии.
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