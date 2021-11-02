Медведенко: «В ФБУ ищут спонсора на тренера, а также ищут спонсора на игрока»
Медведенко – об инфраструктуре в украинском баскетболе: «Важно, чтобы залы были нормальные, а не какие-то сараи»
Двукратный чемпион НБА рассказал, как повысить привлекательность чемпионата
Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко поделился мнением об инфраструктуре в украинском баскетболе:
«Наш баскетбол пока не дозрел до пятитысячников (пятитысячных арен – прим.). Но тысячу или полторы мы можем спокойно заполнить. Самое главное для украинского баскетбола – запустить соревнования: чтобы была качественная картинка с этих залов, чтобы залы были нормальные, а не какие-то сараи, в которых мы играем сейчас.
Ни хочу никого оскорблять. Есть парочка неплохих залов. Многие президенты лезут из кожи вон, чтобы поддерживать эти залы в хорошем тонусе, но, все равно, оно есть как есть».
В этом же интервью Медведенко высказался о работе Михаила Бродского на должности главы Федерации баскетбола Украины.
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