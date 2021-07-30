Миглиниекс: «Будивельник» будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне»

Тренер киевлян поделился ожиданиями от сезона

Игорс Миглиниес / фото - ФБУ

Главный тренер десятикратных чемпионов Украины «Будивельника» Игорс Миглиниекс поделился ожиданиями от игры киевлян в следующем сезоне. Наставник проанализировал трансферную политику и рассказал о планах на предсезонную подготовку.

О межсезонье.

«Некоторое время провожу в Латвийском Университете, за команду которого играет сын, общаюсь с тренерами, но это не работа, это просто общение. У моего хорошего друга есть частная детская школа баскетбола, была раньше и у меня, но, к сожалению, городские власти способствовала ее закрытию. Теперь осталась только одна частная школа – моего друга. Частным школам нелегко, поэтому я помогаю ему. Сейчас вот поеду к нему на собрание на 5 дней потренировать детей. Стараюсь проводить больше времени с семьей, так как во время сезона семью не вижу. Хочется уделить как можно больше времени детям и родителям».

О продлении контракта с «Будивельником».

«Я чувствую, что в «Будивельнике» и в Киеве меня окружают мои люди. В частности, мой друг Александр Волков, который был на играх, поддерживал меня. Например, в Китае сугубо деловой подход – вот такая работа, вот такая зарплата и все. В Киеве общения в клубе более дружеское. Конечно, заработок тоже важен, ведь тогда есть возможность развивать себя, и легче концентрироваться на работе, когда прикрыты все фланги. У меня большая семья, и мне, конечно, необходимо зарабатывать достаточно, чтобы быть спокойным, что мои дети будут учиться, будут тренироваться, смогут сходить в театр, съездить посмотреть мир. У каждого своя планка того, сколько ему надо, моя планка - обеспечить мою большую семью. Киев мне очень близок, в первую очередь из людей, с которыми здесь общаюсь. «Будивельни» – самое громкое имя в украинском баскетболе, и, думаю, многие хотели бы быть на моем месте и здесь работать. То есть в подписании контракта сработал и человеческий фактор. И думаю, это то, что поможет нам достичь высоких целей».

О тренерском штабе.

«Я планирую, что будет расширение. Есть устное одобрение руководства. Современный баскетбол такой, что невозможно одному на все распыляться, тем более, когда ставим перед собой самые высокие цели. Нужен тренерский штаб, в котором очень концентрированно и умело каждый делает свое дело».

О Кондракове и Грицаке.

« Украинские игроки высокого уровня в Суперлиге нарасхват, поэтому их надо успеть подписать первыми. Они показали в предыдущем сезоне могут играть в этой лиге, что у них есть потенциал, но не надо забывать, что им предстоит удачно влиться в наш стиль игры. Я вижу, что большинство украинских игроков хотят работать, хотят играть, считаю, что с ними всегда должно быть меньше проблем, чем с иностранцами, некоторые из которых иногда хотят пофилонить. Украинцы так не делают, они под пристальным вниманием не только в баскетбольной тусовки, но и все время находятся на виду у своих друзей и родственников. Таких украинских игроков, которые просто отбывают номер, нет».

Об ожиданиях от следующего сезона.

«Команда будет бегать и прыгать лучше, чем в прошлом сезоне. Потому что будет предсезонка. Почему я говорю именно о нападении? Потому что в защите все равны, в нападении у каждого свои функции, а в защите все должны просто трудно работать. Игрок знает, что в нападении с него не требуется все, а только лучшее, что он умеет».

О Матче за Суперкубок.

«Это первая игра сезона, будет предигровоя волнение. Конечно же, мы сыграем товарищеские матчи, подготовимся как следует. Каждая игра ценна, но в этой есть дополнительная ценность в том, что она за трофей. Все любят выигрывать трофеи».

О работе «Будивельника» в августе.

«В течение трех недель более 8:00 в сутки я работаю над этим. Ведем переговоры. Жена вот говорит ты все время говоришь с кем-то, не могут момент, обсудить текущие вопросы. Но летний период для тренеров очень важен, от правильной комплектации зависит успех команды. Если тренер основательно поработал над поиском нужного ему игрока, это придает ему уверенность. Я всегда тщательно работаю над комплектацией, это мое кредо. Всегда рад, когда говорят, что этот игрок сыграл именно у этого тренера».

Киевляне ранее заключили контракт с сыном легендарного баскетболиста НБА.