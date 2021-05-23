Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»
Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс прокомментировал поражение своей команды в пятом матче против «Днепра» (107:84).
«Нам не хватало мощи в этой серии. Пятая домашняя игра в Днепре. У соперника было преимущество, больше ответственности, чем у нас. Но мы упустили свой шанс в четвертой игре. Везение могло нас спасти. В спорте решают маленькие вещи. Если бы выиграли в Киеве, то эмоционально прошли бы дальше. В пятой игре нам не хватило мощи. Играли с одним центровым Брайсом Джонсоном. Он один на позиции. Отдал много сил. Всегда за 20 забивал. Сегодня 12 очков за 30 минут и 0 блок-шотов. Это не значит, что он не старался. Его силы закончились. Это можно сказать про каждого. Играл раньше Джонсоном и Девенпртом. Сегодня даже не играл двумя, не хотелось их уничтожить. Разрешили сопернику бросать трехочковые. Не хватило мощи подобрать мяч после промахов. Кравцов сыграл очень хорошую серию. У него есть преимущество в росте и силе. Команда хорошо его использовала. И он сам молодцом. Опыт сыграл роль. Он прибавил в нужный момент.
Большая заслуга Кравцова в том, что «Днепр» прошел. Спасибо команде и болельщикам. Мы выиграли Кубок. Думаю, что порадовали своей игрой. Мы должны были быть шальными, не такими как все в лиге. Все было нормально, пока хватало сил и было нормально. В плей-офф все было нормально до последней игры. Если бы получили 4-5 выходных, то могли бы выглядеть лучше. Сезон приходится заканчивать проигрышем. Мы вышли в плей-офф. Видели, как было сложно. Все команды боролись за эти места. Много команд с характером в лиге. Сезон будет интересный до конца.
Надеюсь, нас не забудут. Обладатели Кубка, 2-3 в серии четвертьфинала. Достойно закончили ребята при разнице -20. Никакой суеты, всплеска ненужных эмоций. Солидно как профессионалы закончили сезон. Каждый смотрит вперед. Всем желаю обойтись без травм, пусть дальше выигрывает сильнейший. Я думаю, что сыграли достойно. Выиграли Кубок и сыграли 2-3 в серии с одной из лучших команд чемпионата. Думаю, что «Будивельник» будет продолжать развиваться. Неправильно было думать про планы перед этой игрой. План в голове есть у руководства – как заканчивать и как продолжать».
В полуфинальной серии Суперлиги «Днепр» сыграет с «Прометеем».
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