Миглиниекс: «Мы упустили свой шанс в четвертой игре»

Игорс Миглиниекс / фото - ФБУ

Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс прокомментировал поражение своей команды в пятом матче против «Днепра» (107:84).

Большая заслуга Кравцова в том, что «Днепр» прошел. Спасибо команде и болельщикам. Мы выиграли Кубок. Думаю, что порадовали своей игрой. Мы должны были быть шальными, не такими как все в лиге. Все было нормально, пока хватало сил и было нормально. В плей-офф все было нормально до последней игры. Если бы получили 4-5 выходных, то могли бы выглядеть лучше. Сезон приходится заканчивать проигрышем. Мы вышли в плей-офф. Видели, как было сложно. Все команды боролись за эти места. Много команд с характером в лиге. Сезон будет интересный до конца.

Надеюсь, нас не забудут. Обладатели Кубка, 2-3 в серии четвертьфинала. Достойно закончили ребята при разнице -20. Никакой суеты, всплеска ненужных эмоций. Солидно как профессионалы закончили сезон. Каждый смотрит вперед. Всем желаю обойтись без травм, пусть дальше выигрывает сильнейший. Я думаю, что сыграли достойно. Выиграли Кубок и сыграли 2-3 в серии с одной из лучших команд чемпионата. Думаю, что «Будивельник» будет продолжать развиваться. Неправильно было думать про планы перед этой игрой. План в голове есть у руководства – как заканчивать и как продолжать».