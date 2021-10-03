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Миглиниекс – о фантастическом камбеке с «Химиком»: Баскетбольный бог с нами. Оценил, что мы не сдались»

Главный тренер «Будивельника» прокомментировал победу в третьем туре Суперлиги
Баскетбол Суперлига
3 октября 11:59
Миглиниекс – о фантастическом камбеке с «Химиком»: Баскетбольный бог с нами. Оценил, что мы не сдались»
Игорс Миглиниекс / фото - delfi.lv

«Будивельник» чудом обыграл «Химик» в домашнем матче 3-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. На послематчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Игорс Миглиниекс поделился своими эмоциями после тяжелой победы, а также не забыл поблагодарить «Баскетбольного бога».

«Самое главное – вложили характер в ситуацию, когда можно сломаться. Мы показываем, то можем играть в четвертой четверти. Исключение – матч в Черкассах. 19 з 57 подборов были на чужом щите, 38 на своем. Это большой вклад в победу. Нас тянула вниз точность трехочковых и штрафных. Слишком увлеклись, не могли перестроится и сыграть по-другому. Защита не была хорошей. В нападении ничего не сделали. Уже в последней четверти заслужили этот камбэк и победу. Клавелл забил в конце трехочковый, хотя мазал всю игру. Баскетбольный бог с нами. Оценил, что мы не сдались. Близнюк? Умный игрок, схемы для него нормальные.

Нужно больше практики и кондиций. Впервые он играл с «Прометеем». Видно было, что есть проблемы с движением. Во-втором третьем матче идет адаптация в коллективе. Сейчас он играет на быстром прорыве, умеет сам забивать. Он и в защите борется, можно положиться на него в этом аспекта. Минуты пришли натурально. Сам в один момент попросил замену, потому что полностью выкладывался. В концовке остались те, у кого сегодня лучше всего играли. Ждем ребят, которые травмированы. Они должны нам помочь в ротации. В основном мы довольны такой победой. Она даже лучше, чем простая победа».

Напомним, главный тренер «Химика» Виталий Степановский также подвел итоги этой встречи

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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Теги

Химик (баскетбол) Будивельник

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