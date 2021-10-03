«Будивельник» совершил чудо-камбэк и нанес «Химику» первое поражение в сезоне
Главный тренер «Химика»: «Обидное поражение. Беру вину на себя»
Виталий Степановский – о результатах матча с «Будивельником»
Виталий Степановский / фото - Химик
«Будивельник» обыграл «Химик» в домашнем матче 3-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Химика» Виталий Степановский подвел итоги этой встречи.
«Обидное поражение. Беру вину на себя, как и всегда. Все, что происходит с командой – моя ответственность. Нужно работать, двигаться дальше. Минимизировать глупости, которые были в сегодняшней игре. Надо было забить открытые броски в четвертой четверти».
Напомним, видеообзор матча «Будивельник» – «Химик».
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