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Главный тренер «Химика»: «Обидное поражение. Беру вину на себя»

Виталий Степановский – о результатах матча с «Будивельником»
Баскетбол Суперлига
3 октября 11:51
Главный тренер «Химика»: «Обидное поражение. Беру вину на себя»
Виталий Степановский / фото - Химик

«Будивельник» обыграл «Химик» в домашнем матче 3-го тура регулярного чемпионата Суперлиги. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Химика» Виталий Степановский подвел итоги этой встречи.

«Обидное поражение. Беру вину на себя, как и всегда. Все, что происходит с командой – моя ответственность. Нужно работать, двигаться дальше. Минимизировать глупости, которые были в сегодняшней игре. Надо было забить открытые броски в четвертой четверти».

Напомним, видеообзор матча «Будивельник» – «Химик».

 

 

Источник: Basket.com.ua Михаил Рыбак
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Будивельник Химик (баскетбол) Виталий Степановский

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