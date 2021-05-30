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Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»

Украинский баскетболист подвел итоги своего 3-го сезона в НБА
Баскетбол Украинские легионеры
17:46
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Святослав Михайлюк / фото - NBA

Украинский легионер «Оклахомы» Святослав Михайлюк подвел итоги своего третьего сезона в НБА.

Святослав, ты завершил свой третий сезон в сильнейшей лиге мира – НБА. Как оценишь этот чемпионат для себя?

Начался сезон не очень хорошо. Я получал не так много игрового времени и демонстрировал не слишком качественный баскетбол. После обмена в «Оклахому-Сити Тандер» начал получать больше времени и стал играть лучше. Можно сказать, что закончил сезон на мажорной ноте.

В НБА обмены – это обычное явление. Это уже второй твой обмен в лиге. На этот раз все было привычно? Расскажи о механике обмена. Как это происходит, как узнал об обмене и как быстро перебрался в новый клуб?

Не волновался. Я был на тренировке, мне позвонили и сказали, что тебя обменяли в «Оклахому-Сити Тандер». Окей-окей, вышел, собрал сумки и полетел в Оклахому-Сити. На следующий день я уже был в «Оклахоме».

В новой команде ты демонстрировал лучшую статистику в карьере – 10.3 очка и 3.0 подбора в среднем за игру. Можно сказать, что обмен стал удачным для тебя?

Я думаю да. Думаю, все видели, что после обмена в «Оклахому» я начал играть более качественно, получал больше времени. Приспособился к команде значительно быстрее, чем я думал. Все тренеры, вся организация давали очень положительные отзывы обо мне.

Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести один из лучших и самых авторитетных в НБА. Расскажи об отношениях с ним. Что он говорил тебе в конце сезона?

Он очень умный человек в баскетбольном плане. Его считают одним из лучших баскетбольных аналитиков НБА, очень хорошо разбирается в статистике. Мне говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление. Посмотрим, что будет дальше. 

Напомним, Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами».

Источник: sport.ua Михаил Рыбак
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Святослав Михайлюк Оклахома-Сити Тандер

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