Сезон завершен. Как Михайлюк провел свой третий год в НБА
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Украинский защитник «Оклахомы» подвел итоги сезона-2020/21
Святослав Михайлюк / Фото - NBAАтакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк подвел итоги сезона-2020/21, а также прокомментировал свой выход на рынок свободных агентов.
«Все в «Оклахома-Сити» сделали мою адаптацию в команде легкой. Организация, тренерский штаб, игроки – все вокруг меня упростили процесс вливания в коллектив, чтобы я мог играть и показывать лучший баскетбол, стал частью команды. Считаю, что за три месяц в «Тандер» смог раскрыться, поскольку показал способность делать много разных вещей. Мой основной навык - бросок. Отталкиваюсь от этого, но я не просто шутер, который стоит на месте и бросает. Я могу создать ситуации для партнеров по команде, принимать правильные решения, жестко играть в защите и закрывать своего соперника по позиции. Считаю, что вырос во всех аспектах игры в этом сезоне, стал более универсальным игроком. Выступление за «Оклахому» очень помогло в этом процессе».
«Все в нашей команде неэгоистичные, мы играем правильно. Все пытаются принять правильное решение с мячом. Выход на рынок свободных агентов? Принимаю как должное. У меня будет время подумать, но мне нравится быть здесь. Нравится команда, город, организация. Хотя все знают, что НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится. Будь что будет. Мне нравятся тренеры, игроки и вся организация «Тандер» в целом. До сих пор я отлично вписывался в эту команду. Шэй Гилджес-Александер – игрок уровня Матча звезд. Ему всего 2 года, он продолжит прогрессировать с каждым годом. Будет интересно. Разница между «Оклахомой» и «Детройтом»? Две отличные организации. Каждый с энтузиазмом выполняет свою работу».
Вспомним, как Михайлюк провел свой третий год в НБА.
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