«Детройт» после ухода Михайлюка проиграл «Бруклину», «Финикс» уступил «Индиане»
Михайлюк: «Обмен стал для меня неожиданностью»
Украинский легионер перешел в «Оклахому-Сити»
Святослав Михайлюк / фото - Detroit
Новичок «Оклахома-Сити» Святослав Михайлюк прокомментировал недавний обмен в команду из «Детройта». Цитирует Михайлюка пресс-служба «Тандер».
«Нужно познакомиться со всеми. Происходит знакомство с организацией, знакомство с городом. В общем, просто пытаюсь вписаться и узнавать как можно больше. Обмен стал неожиданностью, но сейчас я здесь. Первые впечатления об организации «Тандер»? Действительно хорошие люди, хорошая организация. Пока мне здесь все нравится.
Мне кажется, что в середине сезона сложнее вписаться в команду, чем в начале. Я пришел сюда и попытаюсь вписаться как можно лучше. Делаю все, что меня просит делать тренер – «растягивать» площадку, быть самим собой, играть усердно, прикладывать много усилий. Нужно усердно играть в защите и правильно в нападении».
Напомним, фанат Михайлюка продемонстрировал невероятную коллекцию карточек с украинцем.