Михайлюк: «Обмен стал для меня неожиданностью»

Святослав Михайлюк / фото - Detroit

Новичок «Оклахома-Сити» Святослав Михайлюк прокомментировал недавний обмен в команду из «Детройта». Цитирует Михайлюка пресс-служба «Тандер».

Мне кажется, что в середине сезона сложнее вписаться в команду, чем в начале. Я пришел сюда и попытаюсь вписаться как можно лучше. Делаю все, что меня просит делать тренер – «растягивать» площадку, быть самим собой, играть усердно, прикладывать много усилий. Нужно усердно играть в защите и правильно в нападении».