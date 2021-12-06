Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Вашингтон», «Кливленд» минимально уступил «Юте»
Михайлюк отметился результативными действиями за «Торонто» в матче с «Вашингтоном»
Украинский защитник помог своей команде переиграть «Визардс»
Святослав Михайлюк / Фото - news.yahoo.comЗащитник сборной Украины и «Торонто» Святослав Михайлюк в очередной раз помог своей команде переиграть «Вашингтон» 102:90 в матче регулярного чемпионата НБА.
Михайлюк за 15 минут и 50 секунд на площадке набрал 5 очков (0/1 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 4 подбора и отдал 1 ассист.
Святослав в текущем сезоне сыграл 24 матча, в среднем набирает 7,1 очка, совершает 2,6 подбора. Реализация трехочковых – 33,3%.
«Торонто» одержал 11 победу в 24 матчах регулярного чемпионата и продолжает идти 12 в турнирной таблице Восточной конференции.
Результаты матчей игрового дня НБА.
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