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03:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 90:97 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Сан-Антонио Сперс 107:112 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бостон Селтикс 117:145 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 104:99 Окончен
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01:00 Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс 127:130 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 102:90 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс 118:108 Окончен
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02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик -:- Запланирован

Михайлюк отметился результативными действиями за «Торонто» в матче с «Вашингтоном»

Украинский защитник помог своей команде переиграть «Визардс»
Баскетбол Украинские легионеры
10:42
Михайлюк отметился результативными действиями за «Торонто» в матче с «Вашингтоном»
Святослав Михайлюк / Фото - news.yahoo.com
Защитник сборной Украины и «Торонто» Святослав Михайлюк в очередной раз помог своей команде переиграть «Вашингтон» 102:90 в матче регулярного чемпионата НБА.

Михайлюк за 15 минут и 50 секунд на площадке набрал 5 очков (0/1 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 4 подбора и отдал 1 ассист.

Святослав в текущем сезоне сыграл 24 матча, в среднем набирает 7,1 очка, совершает 2,6 подбора. Реализация трехочковых – 33,3%.

«Торонто» одержал 11 победу в 24 матчах регулярного чемпионата и продолжает идти 12 в турнирной таблице Восточной конференции.

Результаты матчей игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс

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