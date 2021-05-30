Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»

Святослав Михайлюк / фото - Мавпы

Баскетболист сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк вернулся в Украину. 23-летний баскетболист поддерживают форму в своем родном клубе – «Черкасских Мавпах».

Украинец рассказал, как проходят его тренировки, а также высказался о том, как изменился баскетбол в Украине за последние несколько лет.

На данный момент я просто поддерживаю форму. Потому что я не очень люблю, когда ты ничего не делаешь месяц и потом не очень тяжело, но сложнее входить в игровую форму. Поэтому стараюсь поддерживать тонус, приходить и тренироваться 3-4 раза в неделю. Лето будет долгим, немного потренируюсь здесь, а потом поеду в США и готовиться непосредственно там.

Сейчас ты приехал в Черкассы и устроил свой миникемп. Это уже второе такое мероприятие. Как решил проводить такие кемпы?

Всегда, когда приезжаю домой, стараюсь приходить к детям и уделять им внимание. Очень приятно, что баскетбол в Черкассах и по всей Украине развивается. Приятно, наблюдать за детьми, приходить к детям, чем-то помогать, поддерживать это развитие.

Следишь за выступлениями «Черкасских Мавп»?

Всегда стараюсь отслеживать результаты команды, а когда мы завершили выступления (в НБА прим.), то я успел поймать игры, которые транслировались. Поддерживаю команду, приятно видеть на площадке ребят, с которыми я вырос и тренера, с которым занимался с юного возраста, который тренирует команду по сей день и демонстрирует качественные результаты. Заметное развитие всех игроков, с которыми я вырос. Дмитрий Скапинцев провел очень хороший сезон. Когда я приезжаю сюда, заметно, что клуб («Черкасские Мавпы») развивается и структура дает результат.

Как в целом оценишь развитие баскетбола в Украине?

Уровень, конечно, растет. Приходят новые люди, меценаты дают деньги и команды подписывают достаточно сильных игроков, поэтому мы видим в этом сезоне 5-6 команд, у которых очень высокие бюджеты, следовательно они имеют в своем составе игроков, которые не приехали бы сюда 2 или 3 сезона назад.

Понятно, что у тебя сложный график в связи с НБА. Поддерживаешь ли связь со сборной Украины и планируешь участвовать в Евробаскете-2022?

Всегда хочу играть за сборную Украины. И в этот момент я пока ничего не знаю о сборной. Мне надо решить все вопросы относительно моего контракта и дальше, я надеюсь, что смогу сыграть за сборную Украины на Евробаскете.