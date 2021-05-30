Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 3
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 17:13 1-я четверть
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 113:96 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 17:13 1-я четверть
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей 85:98 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован

Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»

Украинский легионер «Оклахомы» тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Баскетбол НБА
21:44
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Святослав Михайлюк / фото - Мавпы

Баскетболист сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк вернулся в Украину. 23-летний баскетболист поддерживают форму в своем родном клубе – «Черкасских Мавпах».

Украинец рассказал, как проходят его тренировки, а также высказался о том, как изменился баскетбол в Украине за последние несколько лет.

После завершения сезона ты вернулся в Черкассы, где провел несколько тренировок с командой. Планы, сейчас работать дома?

На данный момент я просто поддерживаю форму. Потому что я не очень люблю, когда ты ничего не делаешь месяц и потом не очень тяжело, но сложнее входить в игровую форму. Поэтому стараюсь поддерживать тонус, приходить и тренироваться 3-4 раза в неделю. Лето будет долгим, немного потренируюсь здесь, а потом поеду в США и готовиться непосредственно там.

Сейчас ты приехал в Черкассы и устроил свой миникемп. Это уже второе такое мероприятие. Как решил проводить такие кемпы?

Всегда, когда приезжаю домой, стараюсь приходить к детям и уделять им внимание. Очень приятно, что баскетбол в Черкассах и по всей Украине развивается. Приятно, наблюдать за детьми, приходить к детям, чем-то помогать, поддерживать это развитие.

Следишь за выступлениями «Черкасских Мавп»?

Всегда стараюсь отслеживать результаты команды, а когда мы завершили выступления (в НБА прим.), то я успел поймать игры, которые транслировались. Поддерживаю команду, приятно видеть на площадке ребят, с которыми я вырос и тренера, с которым занимался с юного возраста, который тренирует команду по сей день и демонстрирует качественные результаты. Заметное развитие всех игроков, с которыми я вырос. Дмитрий Скапинцев провел очень хороший сезон. Когда я приезжаю сюда, заметно, что клуб («Черкасские Мавпы») развивается и структура дает результат.

Как в целом оценишь развитие баскетбола в Украине?

Уровень, конечно, растет. Приходят новые люди, меценаты дают деньги и команды подписывают достаточно сильных игроков, поэтому мы видим в этом сезоне 5-6 команд, у которых очень высокие бюджеты, следовательно они имеют в своем составе игроков, которые не приехали бы сюда 2 или 3 сезона назад.

Понятно, что у тебя сложный график в связи с НБА. Поддерживаешь ли связь со сборной Украины и планируешь участвовать в Евробаскете-2022?

Всегда хочу играть за сборную Украины. И в этот момент я пока ничего не знаю о сборной. Мне надо решить все вопросы относительно моего контракта и дальше, я надеюсь, что смогу сыграть за сборную Украины на Евробаскете.

Напомним, ранее Михайлюк подвел итоги своего третьего сезона в НБА.

Источник: sport.ua Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Святослав Михайлюк Черкасские Мавпы Оклахома-Сити Тандер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Баскетбол Украинские легионеры
17:46
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»
Баскетбол Украинские легионеры
27 мая 11:25
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Михайлюк: «НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится при выходе на рынок свободных агентов»
Баскетбол Украинские легионеры
22 мая 09:21
«Киев-Баскет» переиграл «Черкасских Мавп» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
«Киев-Баскет» переиграл «Черкасских Мавп» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
Баскетбол Суперлига
18 мая 21:00
Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»
Конев: «Никто не хочет заканчивать сезон рано, хочется вернуть серию в Киев»
Баскетбол Суперлига
18 мая 12:39
Сезон завершен. Как Михайлюк провел свой третий год в НБА
Сезон завершен. Как Михайлюк провел свой третий год в НБА
Баскетбол НБА
17 мая 15:41

Новости: Баскетбол

Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
НБА
21:44
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Украинские легионеры
17:46
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
Суперлига
16:13
«Милуоки» выбил «Майами» со счетом 4:0 в серии, «Вашингтон» Леня все ближе к вылету
«Милуоки» выбил «Майами» со счетом 4:0 в серии, «Вашингтон» Леня все ближе к вылету
НБА
08:23
Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах
Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах
НБА
29 мая 21:56
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Суперлига
29 мая 18:03
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Суперлига
29 мая 12:55
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
НБА
29 мая 12:41
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Суперлига
29 мая 10:21
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости