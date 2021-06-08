Михайлюк: «Сейчас в Украине играют те парни, которые 2-3 года назад не поехали бы сюда»
Михайлюк: «В детстве отец вставал в 6 утра, готовил мне кушать, вез на тренировку и опаздывал к себе на работу»
Баскетболист рассказал про начало карьеры
Святослав Михайлюк / фото - Getty Images
Форвард сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк рассказал про свои ранние годы, когда только пришел в баскетбол, в черкасской школе. В интервью на канале Украина24 Михайлюк признался, что отец ему очень помогал.
«Отец вставал в 6 часов утра, готовил мне кушать, привозил меня на тренировку, потом опаздывал на работу. Потом отпрашивался пораньше, чтобы забрать меня».
Первый тренер украинца Александр Молчанов рассказал, как принял будущую звезду НБА в секцию.
«Каждый учебный год, когда дети идут в школу, я выхожу их встречать и присматриваюсь. Если вижу, что родители идут с ребенком, который бросается в глаза, сразу бегу и предлагаю им заняться баскетболом».
Этим летом Михайлюк станет свободным агентом. Ранее он заявил, что не намерен возвращаться в Европу.
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