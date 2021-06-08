Михайлюк: «В детстве отец вставал в 6 утра, готовил мне кушать, вез на тренировку и опаздывал к себе на работу»

Баскетболист рассказал про начало карьеры

Святослав Михайлюк / фото - Getty Images

Форвард сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк рассказал про свои ранние годы, когда только пришел в баскетбол, в черкасской школе. В интервью на канале Украина24 Михайлюк признался, что отец ему очень помогал.

«Отец вставал в 6 часов утра, готовил мне кушать, привозил меня на тренировку, потом опаздывал на работу. Потом отпрашивался пораньше, чтобы забрать меня».

Первый тренер украинца Александр Молчанов рассказал, как принял будущую звезду НБА в секцию.

«Каждый учебный год, когда дети идут в школу, я выхожу их встречать и присматриваюсь. Если вижу, что родители идут с ребенком, который бросается в глаза, сразу бегу и предлагаю им заняться баскетболом».

Этим летом Михайлюк станет свободным агентом. Ранее он заявил, что не намерен возвращаться в Европу.