Михайлюк вернулся в Украину и тренируется с «Черкасскими Мавпами»

Баскетболист «Оклахомы» не пробился в плей-офф НБА

Святослав Михайлюк / фото - Черкасские Мавпы

Баскетболист сборной Украины и «Оклахомы» Святослав Михайлюк вернулся в Украину. Клуб украинца не смог пробиться в плей-офф НБА, поэтому сезон за океаном для него завершился.

Михайлюк поддерживают форму в своем родном клубе. «Черкасские Мавпы» опубликовали фото с воспитанником в своих соцсетях.

Напомним, клуб из Черкасс также уже завершил сезон, проиграв победителям регулярного чемпионата в первом раунде плей-офф.