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«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии

«Бакс» с минимальным преимуществом ведут в финале Восточной конференции
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07:24
«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии
Яннис Адетокумбо / Фото: twitter.com/bucks

НБА. Плей-офф. Полуфинал

«Атланта» – «Милуоки» 102:113 (32:27, 24:29, 29:27, 17:30) Счет в серии – 1:2

«Атланта»: Янг (35), Коллинз (13 + 8 подборов), Хертер (11 + 7 передач), Богданович (8), Капела (8 + 11 подборов) – старт; Галлинари (18), Уильямс (5), Оконгву (4), Хилл (0).

«Милуоки»: Миддлтон (38 + 11 подборов + 7 передач), Я. Адетокумбо (33 + 11 подборов), Б. Лопес (10), Холидэй (6 + 12 передач), Такер (3 + 8 подборов) – старт; Портис (15), Коннотон (5 + 8 подборов), Форбс (3), Тиг (0), Т. Адетокумбо (0).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Милуоки Бакс Атланта Хоукс

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