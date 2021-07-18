Все начинается сначала. 42 очка Букера не спасли «Финикс» от второго поражения кряду против «Милуоки»
«Милуоки» повел в финальной серии плей-офф НБА
«Бакс» одержали победу над «Санс» в пятом матче финала
Фото: azcentral.com
НБА. Плей-офф. Финал
«Финикс» – «Милуоки» 119:123 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23) Счет в серии: 2:3
«Финикс»: Букер (40), Пол (21 + 11 передач), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (13), Краудер (10) – старт; К. Джонсон (6), Пэйн (6), Крэйг (3).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (32 + 9 подборов + 6 передач), Миддлтон (29 + 7 подборов), Холидэй (27 + 13 передач), Б. Лопес (9), Такер (3) – старт; Коннотон (14), Портис (9), Тиг (0).
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