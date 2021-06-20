«Милуоки» обыграл «Бруклин» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Востока
«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
48 очков Дэрюнта не спасли «Нетс» от поражения
Милуоки Бакс вышли в финал / фото - Getty Images
«Бруклин» – «Милуоки» 111:115 OT (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)
«Бруклин»: Дюрэнт (48 + 9 подборов + 6 передач), Харден (22 + 9 подборов + 9 передач), Гриффин (17 + 11 подборов), Браун (14), Харрис (10 + 9 подборов) – старт; Грин (0), Шэмет (0), Клэкстон (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (40 + 13 подборов), Миддлтон (23 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Б. Лопес (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (13 + 7 подборов + 8 передач), Такер (11) – старт; Коннотон (9), Форбс (0), Т. Адетокумбо (0).
«Бакс» выиграли серию – 4:3
В финале Восточной конференции «Милуоки» сыграет против победителя пары «Филадельфии» и «Атланта», где счет на данный момент 3:3.
Комментарии 0