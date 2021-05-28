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02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
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20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»

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«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»
«Лейкерс» – «Финикс» / Фото - НБА
НБА. Плей-офф. 1/8 финала

«Майами» – «Милуоки» 84:113 (14:26, 22:23, 24:37, 24:27) Счет в серии – 0:3

«Майами»: Батлер (19 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (17 + 8 подборов), Драгич (8),Робинсон (2), Ариза (0) – старт; Бьелица (14), Хирро (9), Дедмон (4), Нанн(4), Игудала (3), Винсент (2), Ачиува (2)

«Милуоки»: Миддлтон (22 + 8 подборов), Холидэй (19 + 12 передач), Я. Адетокумбо (17 + 17 подборов), Б. Лопес (13), Дивинченцо (0) – старт; Портис (11 + 9 подборов), Форбс (11), Коннотон (9), Такер (5), Брайант (4), Диаките (2),Тупан (0), Тиг (0), Нвора (0), Меррилл (0)


«Лейкерс» – «Финикс» 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32) Счет в серии – 2:1

«Лейкерс»: Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (21 + 9 передач + 7 потерь), Шредер (20),Драммонд (6 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Кузма (8 + 10 подборов), Мэттьюз (8), Карузо (4), Марк Газоль (3), Маклемор (0)

«Финикс»: Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (19 + 6 передач), Краудер (9), Пол (7 + 6 передач), Бриджес (6) – старт; Пэйн (15 + 6 передач), Крэйг (11), К. Джонсон(6), Камински (0)


«Портленд» – «Денвер» 115:120 (30:39, 29:25, 20:20, 36:36) Счет в серии – 1:2

«Портленд»: Лиллард (37), Макколлум (22 + 9 подборов), Пауэлл (18), Нуркич (13 + 13 подборов + 6 передач), Ковингтон (6 + 11 подборов) – старт; Энтони (17),Саймонс (2), Холлис-Джефферсон (0), Кантер (0)

«Денвер»: Йокич (36 + 10 подборов), Риверс (21), Портер (15), Гордон (13), Кампаццо(11 + 8 подборов + 8 передач) – старт; Грин (8), Моррис (8), Миллсэп (5),Ховард (3), Харрисон (0)

Владимир Кириченко
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