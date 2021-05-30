«Милуоки» выбил «Майами» со счетом 4:0 в серии, «Вашингтон» Леня все ближе к вылету
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Майами» – «Милуоки» 103:120 (26:22, 38:35, 21:34, 18:29) Счет в серии: 0:4
«Майами»: Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
«Милуоки»: Б. Лопес (25 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (20 + 12 подборов + 15 передач), Миддлтон (20 + 11 подборов), Холидэй (11 + 9 передач), Коннотон (2) – старт; Форбс (22), Портис (13), Такер (4 + 8 подборов), Тиг (3), Тупан (0), Джексон (0), Диаките (0), Меррилл (0), Брайант (0).
«Портленд» – «Денвер» 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29) Счет в серии: 2:2
«Портленд»: Пауэлл (29), Макколлум (21 + 8 передач), Нуркич (17), Лиллард (10 + 8 подборов + 10 передач), Ковингтон (9 + 9 подборов) – старт; Энтони (12), Саймонс (5), Лиф (4), Джонс (2), Блевинс (2), Литтл (2), Холлис-Джефферсон (2), Эллеби (0), Кантер (0).
«Денвер»: Йокич (16 + 9 подборов), Кампаццо (12 + 7 передач), Риверс (8), Гордон (6), Портер (3) – старт; Моррис (12), Грин (11), Ховард (9), Миллсэп (9), Чанчар (6), Харрисон (3), Макги (0), Ннаджи (0).
«Вашингтон» – «Филадельфия» 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23) Счет в серии: 0:3
«Вашингтон»: Уэстбрук (26 + 12 подборов + 10 передач), Бил (25), Хачимура (10), Бертанс (8), Лень (2) – старт; Гэффорд (16), Смит (7), Р. Лопес (4), Мэтьюз (3), Нето (2), Бонга (0), Гилл (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (36 + 8 подборов), Харрис (20 + 13 подборов), Сет Карри (15 + 6 передач), Грин (15), Симмонс (14 + 9 передач) – старт; Скотт (6), Хилл (5), Ховард (5 + 9 подборов), Тайбулл (5), Макси (4), Милтон (4), Коркмаз (3), Джо (0), Рид (0).
«Мемфис» – «Юта» 111:121 (22:34, 29:28, 34:34, 26:25) Счет в серии: 1:2
«Мемфис»: Морэнт (28 + 7 передач), Брукс (27), Андерсон (11 + 13 подборов), Валанчюнас (10 + 13 подборов), Джарен Джексон (9 + 9 подборов) – старт; Аллен (17), Бэйн (3), Мелтон (3), Джонс (3), Кларк (0).
«Юта»: Митчелл (29), Конли (27 + 8 передач), Гобер (15 + 14 подборов + 4 блок-шота), Богданович (15), О'Нил (12 + 7 подборов) – старт; Кларксон (15), Инглс (3), Ньянг (3), Фэйворс (2 + 8 подборов), Они (0).
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