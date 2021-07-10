«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла

«Вулвз» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Филадельфии»



Бен Симмонс / фото - Getty Images

«Миннесота» заинтересована в приобретении разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, однако клуб не имеет желания включать в сделку защитника Д’Анджело Расселла, так как видит в нем одного из ключевых игроков, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Вулвз» рассчитывают, что в случае перехода австралиец сможет играть в одной пятерке с Карлом-Энтони Таунсом, Энтони Эдвардсом и Расселлом. Эти три игрока возьмут на себя большую часть бросков в 4-х четвертях, в то время как Симмонс будет исполнять функции плеймейкера – «Вулвз» не видят в Бене вторую атакующую опцию.

Накануне сообщалось, что президент «Миннесоты» Герссон Росас встретился с генеральным менеджером «Сиксерс» Элтоном Брэндом и обсудил возможный обмен 24-летнего Симмонса.

Статистика Бена в регулярном чемпионате-20/21 – 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи (при 3 потерях) за 32,3 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 56% и штрафных 61,3%.

За следующий сезон плеймейкер заработает около 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд.