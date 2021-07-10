Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 118:108 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла

«Вулвз» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Филадельфии»
Баскетбол НБА
10:00
«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла
Бен Симмонс / фото - Getty Images

«Миннесота» заинтересована в приобретении разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, однако клуб не имеет желания включать в сделку защитника Д’Анджело Расселла, так как видит в нем одного из ключевых игроков, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Вулвз» рассчитывают, что в случае перехода австралиец сможет играть в одной пятерке с Карлом-Энтони Таунсом, Энтони Эдвардсом и Расселлом. Эти три игрока возьмут на себя большую часть бросков в 4-х четвертях, в то время как Симмонс будет исполнять функции плеймейкера – «Вулвз» не видят в Бене вторую атакующую опцию.

Накануне сообщалось, что президент «Миннесоты» Герссон Росас встретился с генеральным менеджером «Сиксерс» Элтоном Брэндом и обсудил возможный обмен 24-летнего Симмонса.

Статистика Бена в регулярном чемпионате-20/21 – 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи (при 3 потерях) за 32,3 минуты на паркете, при реализации бросков с игры 56% и штрафных 61,3%.

За следующий сезон плеймейкер заработает около 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76 Миннесота Тимбервулвс Карл-Энтони Таунс Д’Анджело Расселл

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»
Смит: «Приобретение Бена Симмонса принесет «Голден Стэйт» еще один титул»
Баскетбол НБА
5 июля 12:30
«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд
«Сиксерс» готовы обменять Симмонса только на игрока уровня Матча звезд
Баскетбол НБА
4 июля 09:00
Симмонс не поможет сборной Австралии на Олимпиаде в Токио
Симмонс не поможет сборной Австралии на Олимпиаде в Токио
Olympics Токио-2020
29 июня 11:30
Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»
Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»
Баскетбол НБА
23 июня 12:30
Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку
Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку
Баскетбол НБА
22 июня 21:30
Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
Легенда «Лейкерс» рекомендует «Филадельфии» обменять Бена Симмонса
Баскетбол НБА
22 июня 18:00

Новости: Баскетбол

На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
НБА
08:30
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
НБА
07:40
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Суперлига
9 июля 19:27
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
Суперлига
9 июля 17:53
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
НБА
9 июля 17:31
Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА
Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА
НБА
9 июля 12:21
Невероятные блок-шоты Адетокумбо и Холидэя вошли в топ-5 дня НБА
Невероятные блок-шоты Адетокумбо и Холидэя вошли в топ-5 дня НБА
НБА
9 июля 10:21
Адетокумбо: «Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить»
Адетокумбо: «Трудно проигрывать в серии, но мы собираемся это исправить»
НБА
9 июля 09:41
42 очка Адетокумбо не помогли «Милуоки» сравнять счет с «Финиксом» в финальной серии НБА
42 очка Адетокумбо не помогли «Милуоки» сравнять счет с «Финиксом» в финальной серии НБА
НБА
9 июля 07:17
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
6
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Сабо назвал причину, по которой никто не покупает Цыганкова
Футбол Евро-2020
4 июля 17:32
Все новости