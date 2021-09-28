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Мишула: «В «Прометее» все круто и мне очень нравится»

Игрок сборной Украины – об адаптации в новом клубе
Баскетбол Суперлига
28 сентября 14:15
Мишула: «В «Прометее» все круто и мне очень нравится»
сКРИНШОТ

Игрок сборной Украины Александр Мишула пообщался с клубной пресс-службой «Прометея» после подписания контракта.

Александр, ты нашел себе новый клуб непосредственно перед стартом чемпионата, а не во время предсезонной подготовки. На это были какие-то объективные причины?

У меня была травма плеча, я сделал операцию, потом проходил восстановление, уже почти восстановился, и вот поступило такое интересное предложение от Прометея, которую я принял. «Прометей» – классный клуб, который играет, можно сказать, в моем родном городе. Здесь все очень круто и мне здесь очень нравится.

Ты сказал: «почти восстановился». В полном объеме не можешь тренироваться?

Пока нет. Поэтому и говорю «почти». Занимаюсь своей физподготовкой, практически каждый день работаю с реабилитологом. Еще немного нужно подождать момента, когда смогу играть в формате 5x5.

Следует так понимать, что все украинские ребята «Прометея» тебе очень хорошо знакомы, в первую очередь по сборной страны?

Да, конечно, всех знаю лично, много общаюсь с ними.

Как тебе последние игры «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов и Суперкубка?

Мы с женой смотрели все матчи команды (улыбается). Игры очень понравились. Команда очень хорошая, сплоченная, агрессивная на площадке, хорошо защищается. Прометей выглядит как очень мощная команда.

С выходом в групповой этап Лиги чемпионов команда сыграет очень много матчей в различных турнирах. Наверное, и у тебя не будет недостатка игровой практики?

Посмотрим. Нужно просто демонстрировать все, что могу. Ни для кого не секрет, что в «Прометее» высокая конкуренция. Чтобы иметь достаточно игрового времени, надо заслужить это право. буду работать.

Твою карьеру, пожалуй, можно разделить на два этапа: «Днепр» и все, что было после него. С чем был связан твой отъезд в Турцию? Хотелось сменить обстановку?

У меня давно была идея попробовать себя в одном из иностранных чемпионатов, потому что у нас в Украине были разные времена: можно вспомнить годы, когда чемпионат был очень сильный, а потом он стал слабее. Хотелось испытать себя в совершенно новой обстановке. В результате получился вариант с турецким клубом. Мы стремились выйти в турецкий высший дивизион, но из-за пандемии коронавируса это не получилось. Однако сам опыт мне понравился. Я доказал себе, что что-то умею на фоне игроков из других стран.

То есть этот турецкий опыт можно в целом назвать положительным?

Сто процентов.

После Турции ты вернулся в Украину, подписав контракт с «Киев-Баскет». Это вызвало определенные ревность со стороны болельщиков «Днепра», хотя в столичный клуб ты переходил не из своего родного. Как относился к такой реакции?

Сначала было, конечно, неприятно. Но я понимаю, что в любого человека может быть свое мнение. Я не должен реагировать на каждую мысль, прислушиваться к ней. Это тоже был определенный опыт в каком-то психологическом моменте. Например, надо спокойно относиться к критике людей. В игровом плане сезон в «Киев-Баскете» тоже стал хорошим опытом, хотя он не вышел максимально эффективным.

Хотелось выиграть с командой какой-то трофей?

Конечно, были такие цели! Но в связи с тем же травмой плеча попал в неприятную ситуацию. Однако повторюсь: сезон в «Киев-Баскете» стал хорошим опытом. Буду работать и буду еще сильнее. Это сто процентов.

Исходя из турнирной сетки плей-офф прошлого сезона, «Киев-Баскет» виделся финалистом чемпионата. Что не получилось у команды в том же полуфинале с «Запорожьем»?

Возможно, где-то не хватило сил. У «Запорожья» было огромное желание выйти в финал, ребята то сплотились всей командой, очень хорошо играли на своем желании. Мне кажется, мы должны были выигрывать еще в четвертом матче, но баскетбол такая игра, кому-то повезло, а кому-то нет. Обидно, конечно, но уже как получилось.

Напомним, на старте сезона «Прометей» не только квалифицировался в Лигу чемпионов, но и выиграл Суперкубок Украины.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Прометей Александр Мишула

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