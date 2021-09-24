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Официально. «Прометей» подписал звезду чемпионата Турции и защитника сборной Украины

Слобожанский клуб продолжает готовиться групповому раунду Лиги чемпионов

Баскетбол Суперлига
10:22
Официально. «Прометей» подписал звезду чемпионата Турции и защитника сборной Украины
Ди Джей Кеннеди / Фото - .reyer.it/
Действующий чемпион Суперлиги «Прометей» подписал контракты с американским свингмэном Ди Джеем Кеннеди и защитником сборной Украины Александром Мишулой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент клуба Владимир Дубинский.

31-летний американец минувшие два сезона играл в турецкой «Каршияке». В сезоне-2020/21 турецкой Суперлиги Кеннеди за 24.7 минуты на площадке набирал 8.4 очка, делал 5.3 подбора и 2.3 передачи при 33.3% реализации трехочковых.

Ди Джей становился чемпионом Италии в составе «Венеции» в 2019 году, лучшим скорером Лиги чемпионов-2018, а также вошел в символическую сборную еврокубка по итогам того же сезона. Кеннеди вошел в символическую сборную Кубка Европы-2016 в составе российского «Енисея», а также становился лучшим скорером, признавался лучшим атакующим игроком и членом первой символической сборной сезона немецкой Бундеслиги-2015 в составе «Людвигсбурга».


Что касается Мишулы, то минувший сезон украинец провел в «Киев-Баскете», в составе которого в 47 матчах Суперлиги набирал 10.3 очка, делал 2.5 подбора и 2.4 передачи при 36.3% реализации трехочковых.

Защитник пропустил последний матч минувшего сезона из-за травмы плеча, а в межсезонье перенес операцию, после которой продолжает восстанавливаться по сей день.

Также Мишула защищал цвета «Днепра» и турецкого «Меркезефенди».

Накануне слобожанский клуб подписал контракт с центровым сборной Хорватии Миро Биланом.
Владимир Кириченко
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Теги

Прометей Александр Мишула Лига чемпионов (баскетбол)

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