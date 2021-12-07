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Мужская сборная Украины узнала свою позицию в обновленном рейтинге FIBA

Команда Багатскиса находится за пределами топ-30


Баскетбол Сборная Украины
18:28
Мужская сборная Украины узнала свою позицию в обновленном рейтинге FIBA
Мужская сборная Украины / Фото - ФБУ
FIBA на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных команд. Украина сохранила свою позицию.

Подопечные Айнарса Багатскиса закрепили за собой 32-ю строчку.

В топ-3 по-прежнему находятся США, Испания и Австралия. 

Отметим, что единственное изменение в топ-20 рейтинга — команда Литвы передвинула Италию на 9-ю позицию.
Обновленный рейтинг FIBA мужских сборных:

1. США (763,3 очка)

2. Испания (724,1)

3. Австралия (690,7)

4. Словения (676,3)

5. Франция (671,9)

6. Сербия (664,6)

7. Аргентина (656,6)

8. Литва (649,5)

9. Италия (646,9)

10. Греция (641,0)
...
32. Украина (326,9)
Напомним, женская сборная Украины по баскетболу сохранила 26-ю позицию в обновленном рейтинге FIBA.
Владимир Кириченко
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