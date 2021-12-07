Женская сборная Украины сохранила место в Топ-30 рейтинга FIBA
Мужская сборная Украины узнала свою позицию в обновленном рейтинге FIBA
Команда Багатскиса находится за пределами топ-30
18:28
Мужская сборная Украины / Фото - ФБУFIBA на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных команд. Украина сохранила свою позицию.
Подопечные Айнарса Багатскиса закрепили за собой 32-ю строчку.
В топ-3 по-прежнему находятся США, Испания и Австралия.
Отметим, что единственное изменение в топ-20 рейтинга — команда Литвы передвинула Италию на 9-ю позицию.
Обновленный рейтинг FIBA мужских сборных:
1. США (763,3 очка)
2. Испания (724,1)
3. Австралия (690,7)
4. Словения (676,3)
5. Франция (671,9)
6. Сербия (664,6)
7. Аргентина (656,6)
8. Литва (649,5)
9. Италия (646,9)
10. Греция (641,0)
...
32. Украина (326,9)
Напомним, женская сборная Украины по баскетболу сохранила 26-ю позицию в обновленном рейтинге FIBA.
Комментарии 0