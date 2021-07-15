Адетокумбо: «Понимали значение и смысл третьей игры»
На это зрелище стоит взглянуть. Сумасшедший блок-шот Адетокумбо на Эйтоне в концовке четвертого матча с «Финиксом»
Лидер «Милуоки» в очередной раз вытащил свою команду в финале НБА
Яннис Адетокумбо / Фото - usatoday.comФорвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо стал автором важного и невероятного блок-шота на последних минутах четвертого матча финальной серии с «Финикс Санс» (109:103, счет в серии 2:2).
Яннис накрыл центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который собирался завершить аллей-уп при счете 101:99 в пользу «Милуоки» за 1 минуту и 15 секунд до сирены.
Отметим, что в активе грека в этом матче 26 наранных очков, 14 подборов, 8 передач и 2 блок-шота.
А тем временем атакующий защитник «Финикса» Девин Букер стал рекордсменом по количеству набранных очков в дебютном розыгрыше плей-офф НБА.
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