Без Леброна и Хардена. Определился окончательный состав сборной США в Токио-2020
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
Защитник «Нетс» был задержан вместе с рэпером Lil Baby
Джеймс Харден / фото - sportpredictsking.com
Прокуратура Парижа завела уголовное дело на защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена за употребление наркотиков, сообщает Le Parisien.
«Член движения Black Lives Matter, 26-летний рэпер, автор и композитор Lil Baby был обыскан полицией в четверг днем в припаркованной машине, от которой исходил запах каннабиса. Lil Baby, настоящее имя которого Доминик Джонс, был взят под стражу вместе с одним из своих друзей Джеймсом Харденом в машине. На рэпера и Хардена было заведено уголовное дело, предусматривающее штраф за употребление наркотиков».
Для вступления в силу приговор должен быть утвержден парижским судом.
Ранее у рэпера Lil Baby нашли 20 г. марихуаны. Харден, посетивший неделю моды в столице Франции, находился рядом и был задержан вместе с ним.
Джеймс Харден отказался играть на Олимпийских играх в Токио.
Комментарии 0