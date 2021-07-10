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На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков

Защитник «Нетс» был задержан вместе с рэпером Lil Baby
Баскетбол НБА
08:30
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
Джеймс Харден / фото - sportpredictsking.com

Прокуратура Парижа завела уголовное дело на защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена за употребление наркотиков, сообщает Le Parisien

«Член движения Black Lives Matter, 26-летний рэпер, автор и композитор Lil Baby был обыскан полицией в четверг днем в припаркованной машине, от которой исходил запах каннабиса. Lil Baby, настоящее имя которого Доминик Джонс, был взят под стражу вместе с одним из своих друзей Джеймсом Харденом в машине. На рэпера и Хардена было заведено уголовное дело, предусматривающее штраф за употребление наркотиков».

Для вступления в силу приговор должен быть утвержден парижским судом. 

Ранее у рэпера Lil Baby нашли 20 г. марихуаны. Харден, посетивший неделю моды в столице Франции, находился рядом и был задержан вместе с ним.  

Джеймс Харден отказался играть на Олимпийских играх в Токио.



Рене Тер Велде
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Теги

Джеймс Харден Бруклин Нетс

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