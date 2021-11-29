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Наставник Северной Македонии: «Мы намерены выложиться на полную в матче с Украиной»

Драган Баич – о поединке квалификации на Евробаскет-2023
Баскетбол Сборная Украины
13:22
Наставник Северной Македонии: «Мы намерены выложиться на полную в матче с Украиной»
Драган Баич / Фото - ФБУ
Главный тренер сборной Северной Македонии Драган Баич в интервью пресс-службе ФБУ поделился ожиданиями от поединка против команды Украины в отборе на ЧМ-2023.

«Украина играла против Грузии и оказывала хорошее сопротивление. У них отличный состав и очень опытный тренер. Нам нужно побольше отдохнуть и подготовиться к игре. Бесспорно, долгое путешествие создает для нас дополнительные проблемы, потому что времени на анализ и подготовку очень мало. Честно говоря, все готовились к встрече с Испанией. Но мы делаем все возможное, чтобы провести полный анализ того, что нас ждет в дуэли с Украиной».


«Тем не менее, мы здесь в Киеве с намерением выложиться на полную. И с амбициями попытаться выиграть этот матч. Уверен, что от игры к игре команда будет расти. Атмосфера в команде действительно хорошая. Я работаю со многими игроками, и мне нравится работа, которую я делаю здесь».


Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта. Начало – в 19.00.

Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.

Владимир Кириченко
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