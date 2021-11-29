Без Геруна в составе. Стала известна заявка Украины на матч с Северной Македонией
Наставник Северной Македонии: «Мы намерены выложиться на полную в матче с Украиной»
Драган Баич – о поединке квалификации на Евробаскет-2023
13:22
Драган Баич / Фото - ФБУГлавный тренер сборной Северной Македонии Драган Баич в интервью пресс-службе ФБУ поделился ожиданиями от поединка против команды Украины в отборе на ЧМ-2023.
«Украина играла против Грузии и оказывала хорошее сопротивление. У них отличный состав и очень опытный тренер. Нам нужно побольше отдохнуть и подготовиться к игре. Бесспорно, долгое путешествие создает для нас дополнительные проблемы, потому что времени на анализ и подготовку очень мало. Честно говоря, все готовились к встрече с Испанией. Но мы делаем все возможное, чтобы провести полный анализ того, что нас ждет в дуэли с Украиной».
«Тем не менее, мы здесь в Киеве с намерением выложиться на полную. И с амбициями попытаться выиграть этот матч. Уверен, что от игры к игре команда будет расти. Атмосфера в команде действительно хорошая. Я работаю со многими игроками, и мне нравится работа, которую я делаю здесь».
Напомним, матч состоится на паркете киевского Дворца спорта. Начало – в 19.00.
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