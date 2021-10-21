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02:00 Детройт Пистонс - Чикаго Буллз 88:94 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 138:134 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 83:98 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Кливленд Кавальерс 132:121 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Хьюстон Рокетс 124:106 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Филадельфия Севенти Сиксерс 97:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик 123:97 Окончен
04:00 Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер 107:86 Окончен
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 98:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 121:124 Окончен
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НБА. «Сакраменто» Леня обыграло «Портленд» и другие результаты

Михайлюк не помог «Торонто» в матче с «Вашингтоном»
Баскетбол НБА
08:54
НБА. «Сакраменто» Леня обыграло «Портленд» и другие результаты
Фото:

НБА. Регулярный чемпионат:

«Детройт» – «Чикаго» 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

«Детройт»: Грант (24), Бей (13 + 9 подборов), Стюарт (12 + 8 подборов), Джексон (7), Хэйс (0) – старт; Олиник (10), Диалло (8), Джош Джексон (7), Лайлс (4), Джозеф (3).

«Чикаго»: Лавин (34 + 7 подборов), Дерозан (17 + 7 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Болл (12), Уильямс (6) – старт; Досунму (7), Карузо (3), Джонсон (0), Грин (0), Браун (0).

«Шарлотт» – «Индиана» 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

«Шарлотт»: Болл (31 + 9 подборов + 7 передач), Хэйворд (27), Убре (14), Бриджес (13 + 8 подборов), Пламли (8 + 10 подборов) – старт; Смит (14), Коди Мартин (10), Вашингтон (5), Макдэниэлс (1).

«Индиана»: Сабонис (33 + 15 подборов + 6 потерь), Брогдон (28 + 11 передач), Дуарте (27), Дж. Холидэй (11 + 7 подборов), Тернер (9 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Макконнелл (6 + 7 передач), Крэйг (5 + 8 подборов), Лэмб (3).

«Торонто» – «Вашингтон» 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)

«Торонто»: Ванвлит (12), Барнс (12 + 9 подборов + 6 потерь), Ануноби (11 + 10 подборов), Драгич (9), Ачиува (6 + 7 подборов) – старт; Берч (9 + 9 подборов), Бэнтон (7), Буше (7), Трент (6), Михайлюк (4).

«Вашингтон»: Бил (23), Динуидди (13 + 6 передач), Кузма (11 + 15 подборов + 5 потерь), Гэффорд (8 + 4 блок-шота), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Харрелл (22 + 9 подборов), Авдия (8 + 7 подборов), Нето (8), А. Холидэй (0), Бертанс (0).

«Нью-Йорк» – «Бостон» 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6)

«Нью-Йорк»: Рэндл (35 + 8 подборов + 9 передач + 7 потерь), Фурнье (32), Барретт (19), Робинсон (11 + 17 подборов), Уокер (10 + 8 подборов) – старт; Топпин (14), Роуз (9), Беркс (5), Куикли (2), Симс (1).

«Бостон»: Браун (46 + 9 подборов + 6 передач), Тейтум (20 + 11 подборов), Р. Уильямс (16 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Смарт (15 + 8 подборов + 6 передач), Г. Уильямс (15) – старт; Шредер (12 + 8 передач), Лэнгфорд (10), Несмит (0), Притчард (0).

«Новый Орлеан» – «Филадельфия» 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (25 + 7 подборов + 6 передач), Александер-Уокер (23), Грэм (18), Валанчюнас (9 + 12 подборов), Харт (5) – старт; Мерфи (6), Льюис (5), Хэйс (4), Маршалл (2), Темпл (0), Саторански (0), Джонс (0).

«Филадельфия»: Эмбиид (22), Макси (20 + 7 подборов), Харрис (20 + 12 подборов), Сет Карри (10), Грин (0) – старт; Коркмаз (22), Ньянг (11), Драммонд (6 + 17 подборов), Тайбулл (2), Рид (2), Бэсси (2), Хенри (0), Джо (0), Спрингер (0).

«Миннесота» – «Хьюстон» 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)

«Миннесота»: Таунс (30 + 10 подборов), Эдвардс (29), Расселл (22 + 7 передач), Окоги (6), Макдэниэлс (4) – старт; Бизли (9), Рид (5 + 7 подборов), Принс (5), Маклафлин (3), Райт (3), Вандербилт (2), Лэйман (2), Науэлл (2), Больмаро (2).

«Хьюстон»: Вуд (16 + 9 подборов), Портер (11 + 9 потерь), Тайс (11), Грин (9), Тэйт (2) – старт; Гордон (15), Шенгюн (11), Нваба (7), Мартин (7), Брукс (6), Кристофер (5), Гаруба (4), Огастин (2).

«Мемфис» – «Кливленд» 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)

«Мемфис»: Морэнт (37 + 6 передач), Бэйн (22), Мелтон (20), Джарен Джексон (13 + 4 блок-шота), Адамс (8 + 14 подборов) – старт; Андерсон (10 + 7 подборов), Джонс (9), Кларк (6), Кончар (4), Уильямс (3).

«Кливленд»: Аллен (25), Секстон (17), Мобли (17 + 9 подборов + 6 передач), Гарлэнд (13 + 12 передач), Маркканен (10 + 9 подборов) – старт; Осман (15), Рубио (12 + 10 передач), Окоро (8), Лав (4).

«Сан-Антонио» – «Орландо» 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)

«Сан-Антонио»: Уайт (16), Мюррэй (15 + 8 передач), Джонсон (15), Пелтль (12 + 13 подборов + 7 передач), Макдермотт (12) – старт; Васселл (19), Уокер (17), Бэйтс-Диоп (7), Джонс (4), Примо (3), Юбэнкс (2), Лэндейл (1), Форбс (0).

«Орландо»: Бамба (18 + 4 блок-шота), Картер (13 + 8 подборов), Ф. Вагнер (12), Саггс (10), Энтони (10) – старт; Росс (15), М. Вагнер (7), Хэмптон (6 + 7 подборов), Р. Лопес (4), Браздейкис (2).

«Юта» – «Оклахома-Сити» 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

«Юта»: Богданович (22), Митчелл (16), Гобер (16 + 21 подбор), Конли (10), О'Нил (0) – старт; Кларксон (18), Инглс (14), Уайтсайд (6 + 10 подборов), Паскалл (3), Хьюз (2), Батлер (0), Фиттс (0), Они (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (18), Бэйзли (15 + 7 подборов), Дорт (7), Фэйворс (4 + 9 подборов), Гидди (4 + 10 подборов) – старт; Робинсон-Эрл (10), Мэнн (9), Роби (8), Уильямс (7), Маледон (4), Покушевски (0), Крейчи (0).

«Портленд» – «Сакраменто» 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)

«Портленд»: Макколлум (34 + 5 потерь), Лиллард (20 + 11 передач), Нуркич (20 + 14 подборов), Пауэлл (14), Ковингтон (8) – старт; Саймонс (11), Литтл (7), Зеллер (5), Нэнс (2).

«Сакраменто»: Барнс (36 + 9 подборов), Фокс (27 + 8 передач + 5 потерь), Холмс (21 + 11 подборов), Харклесс (7), Халибертон (2) – старт; Хилд (17), Дэвис (6), Томпсон (6), Митчелл (2).

«Финикс» – «Денвер» 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25)

«Финикс»: Бриджес (16), Пол (15 + 10 передач), Эйтон (15), Букер (12), Краудер (2 + 8 подборов) – старт; К. Джонсон (11), Шэмет (11), Пэйн (10), Макги (6 + 8 подборов), Надер (0).

«Денвер»: Йокич (27 + 13 подборов), Бартон (20), Портер (15), Гордон (12 + 8 подборов), Моррис (9) – старт; Грин (13), Дозьер (10), Грин (2), Риверс (2), Кампаццо (0).

Сергей Остапенко
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