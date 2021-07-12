42 очка Адетокумбо не помогли «Милуоки» сравнять счет с «Финиксом» в финальной серии НБА
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
«Бакс» к минимуму сократили отставание в серии от «Санс»
«Милуоки» – «Финикс» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Финал (до 4-х побед)
«Милуоки» – «Финикс» 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24), счет в серии 1:2
«Милуоки»: Адетокумбо (41 + 13 подборов), Холидэй (21 + 9 передач), Миддлтон (18 + 7 подборов), Лопес (11), Такер (7) – старт; Адетокумбо (0), Нвора (3), Портис (11 + 8 подборов), Тиг (0), Коннотон (8), Форбс (0), Меррилл (0)
«Финикс»: Пол (19 + 9 передач), Краудер (18), Эйтон (18 + 9 подборов), Букер (10), Бриджес (4) – старт; Камински (6), Крэйг (2), Надер (0), Джонсон (14), Пэйн (7), Александр (2)
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