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03:00 Милуоки Бакс - Финикс Санс 120:100 Окончен
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Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА

«Бакс» к минимуму сократили отставание в серии от «Санс»
Баскетбол НБА
07:17
Невероятная игра Адетокумбо помогла «Милуоки» разгромить «Финикс» в третьем матче финала НБА
«Милуоки» – «Финикс» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Финал (до 4-х побед)

«Милуоки» – «Финикс» 120:100 (25:28, 35:17, 38:31, 22:24), счет в серии 1:2

«Милуоки»: Адетокумбо (41 + 13 подборов), Холидэй (21 + 9 передач), Миддлтон (18 + 7 подборов), Лопес (11), Такер (7) – старт; Адетокумбо (0), Нвора (3), Портис (11 + 8 подборов), Тиг (0), Коннотон (8), Форбс (0), Меррилл (0)

«Финикс»: Пол (19 + 9 передач), Краудер (18), Эйтон (18 + 9 подборов), Букер (10), Бриджес (4) – старт; Камински (6), Крэйг (2), Надер (0), Джонсон (14), Пэйн (7), Александр (2)

Владимир Кириченко
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Теги

Милуоки Бакс Финикс Санс

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