Новым главным тренером «Портленда» стал ассистент наставника «Клипперс»
Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада
Шестой матч серии состоится 1 июля
«Финикс» – «Клипперс» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Финал Западной конференции (до 4-х побед)
«Финикс» – «Клипперс» 102:116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25), счет в серии 3:2
«Финикс»: Букер (31), Пол (22 + 8 передач), Эйтон (10 + 11 подборов), Бриджес (5), Краудер (4) – старт; Шарич (2), Смит (0), Крэйг (5), Надер (4), Джонсон (14), Пэйн (5)
«Клипперс»: Джордж (41 + 13 подборов - 6 потерь), Джексон (23), Моррис (22), Беверли (7), Мэнн (4) – старт; Батюм (2 + 8 подборов), Казинс (15), Отуру (0), Кеннард (0), Коффи (0), Скрабб (0), Феррелл (2)
Шестой матч финальной серии Западной конференции между этими командами состоится 1 июля.
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