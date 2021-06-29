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Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада

Шестой матч серии состоится 1 июля
Баскетбол НБА
07:56
Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада
«Финикс» – «Клипперс» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции (до 4-х побед)

«Финикс» – «Клипперс» 102:116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25), счет в серии 3:2

«Финикс»: Букер (31), Пол (22 + 8 передач), Эйтон (10 + 11 подборов), Бриджес (5), Краудер (4) – старт; Шарич (2), Смит (0), Крэйг (5), Надер (4), Джонсон (14), Пэйн (5)

«Клипперс»: Джордж (41 + 13 подборов - 6 потерь), Джексон (23), Моррис (22), Беверли (7), Мэнн (4) – старт; Батюм (2 + 8 подборов), Казинс (15), Отуру (0), Кеннард (0), Коффи (0), Скрабб (0), Феррелл (2)


Шестой матч финальной серии Западной конференции между этими командами состоится 1 июля.
Владимир Кириченко
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Теги

Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс

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